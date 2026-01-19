女優の八木莉可子が19日、東京・原宿で「ディオールアディクトキャンディショップ」オープニングプレビューに出席した。イベントにちなみ、夢中になっているものを聞かれ、「歴史物」と答えた。「大河ドラマもずっと見ている。あと、歴史小説にもハマっている。年末年始には今村翔吾さんの（平安時代が舞台の）本『童の神』を夢中になって読んでおりました」と明かした。