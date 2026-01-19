高市首相は今週23日に衆議院を解散し、27日公示、来月8日投開票の日程で総選挙を行うと正式に表明しました。選挙で政権基盤を強くし「政策実現のギアを一段上げたい」と訴えました。高市首相「私は本日、内閣総理大臣として、1月23日に衆議院を解散する決断を致しました。何故、今なのか。『高市早苗が、内閣総理大臣で良いのかどうか』今、主権者たる国民の皆様に決めていただくしかない。そう考えたからです。自民党と日本維新の