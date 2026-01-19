＜大相撲初場所＞◇九日目◇1月19日◇東京・両国国技館【映像】足浮いてたのに！土俵際からの大逆転劇前頭五枚目・玉鷲（片男波）が、13歳年下の前頭七枚目・欧勝馬（鳴戸）を寄り切りで下した。41歳の大ベテランが土俵際まで追い込まれながらも見せた驚異的な粘り腰と、そこからの大逆転劇に、館内からはどよめきと大歓声が沸き起こった。立ち合い、右四つに組まれた玉鷲。若さで勝る欧勝馬の圧力に押され、土俵際いっぱい