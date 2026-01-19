愛知・尾張旭市で激しい炎に包まれる建物。18日午後5時過ぎ、「民家から火が出ている」と消防に通報があり、消防車など15台が出動しました。火は約6時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅と物置小屋が全焼。警察によりますと、この家に住む高齢夫婦が「こたつから火花が出た」と話しているということです。暖房器具が原因とみられる火事は都内でも。ベランダから激しく噴き出す炎。上の階に燃え移ろうとしています。18