高市早苗総理大臣が衆議院解散を表明したことを受けて、日本保守党の百田尚樹代表が取材に応じた。【映像】百田代表「長い。胸を打たない」高市総理を猛批判した瞬間（実際の様子）総理の解散表明の受け止めを問われた百田代表は開口一番「一言で言うと長い。（総理の冒頭発言） 30分。長かった。しかもやたら芝居くさかったんですけど、その割には胸を打つものがなかった」と酷評した。また、太陽光問題や移民問題に言及が