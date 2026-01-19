高市総理は19日、官邸での記者会見で23日に召集される通常国会の冒頭で、衆議院を解散すると表明しました。【フリップまとめ】高市総理、会見で何を語った?最大の争点は“高市総理継続の是非”井上貴博キャスター:高市総理の記者会見では、消費税減税の財源をどうするかということや、新党を発足した立憲・公明についてなどにも言及もありました。TBS報道局岩田夏弥 政治部長:非常に大きく重い発言が二つあったと思います。