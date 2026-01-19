9人組グローバル男性グループ「＆TEAM」のHARUAとYUMAが19日、東京・原宿で「ディオールアディクトキャンディショップ」オープニングプレビューに出席した。イベント名にちなみ夢中なことを聞かれ、HARUAは「ズバリ、温泉」とした。「もともと家でも湯船に浸かるのが好き。最近都内で、すごくいい個室温泉を見つけました。夜な夜な友達とゆっくり浸かっています」とゆったりとした時間を過ごしていることを明かした。