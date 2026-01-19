スノーボード・ワールドカップ女子ハーフパイプで新潟市の高校で学ぶ工藤璃星選手が2位に入りました。ミラノ・コルティナオリンピックの代表入りが確実となる中、16歳の新星が好調をアピールしました。オリンピック前最後となったスノーボード・ワールドカップ。新潟市の開志創造高校で学ぶ工藤璃星選手が見せます。決勝の2本目。高さのあるエアに…横2回転半からの横3回転！連続