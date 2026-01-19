言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、生活の節目や新しいスタートに関連する言葉などをピックアップしました。頭を柔らかくして考えてみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□もうでじ□□□□いく□□ばいヒント：お正月の行事に関する言葉が入っています答えを見る↓↓↓↓↓正解：はつ正解は「はつ」でした。▼解説それぞれ