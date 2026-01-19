中国メディアの快科技は19日、中国の民間シンクタンク、胡潤研究院が同日発表した2025年版の中国人工知能（AI）企業トップ50を取り上げ、上位3社の時価総額は米半導体大手エヌビディアの4％にも満たないと報じた。記事によると、ランキングは企業価値に基づくもので、AI向け半導体メーカーの寒武紀（カンブリコン）が6300億元（約14兆4900億円）で首位。画像処理半導体（GPU）メーカーの摩爾線程（ムーア・スレッド）が3100億元（