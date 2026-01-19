ミュージカル俳優／声楽家の上原理生が、デビュー15周年記念ライブ『PRAY×PLAY』を4月8日にビルボードライブ大阪にて開催する。 （参考：香取慎吾と天海祐希の“因縁”とは――三谷幸喜の新作ミュージカルでの共演に至る、笑いと共鳴の歴史） デビュー15周年の記念日に開催される本公演は、声楽家としての歌“PRAY＝祈る”と俳優としての歌“PLAY＝演じる”をそれぞれ届けるもの。