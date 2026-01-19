太田警察署 太田市に住む５６歳の無職の女性がＳＮＳを通じて知り合った人物から現金約２１００万円と約４９０万円分の暗号資産をだまし取られました。警察は詐欺事件として捜査しています。 警察によりますと女性は去年８月から１１月にかけて、「利益は確定。今がベストタイミング」などとうその投資話を持ち掛けられたということです。 警察は、ＳＮＳを通して投資をもちかけられたら、詐欺を疑い警察に相談するよう呼