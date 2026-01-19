江戸時代から続く伝統 静岡県東伊豆町の稲取地区では、1月20日に開幕する「雛のつるし飾りまつり」のメイン会場の開館式が19日に行われました。 【写真を見る】20日に開幕するまつりのメイン会場「雛の館」 「雛のつるし飾り」は江戸時代、高価なひな人形の代わりに着物の端切れで作った飾り物をつるしたことが起源とされています。 20日に開幕するまつりのメイン会場「雛の館」には、高さ17段のジャンボ雛壇に加え、約1万7400