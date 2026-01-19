高市総理は19日午後、FIFAワールドカップ2026トロフィーツアーの一環で総理官邸を訪れた日本サッカー協会の宮本会長らの表敬を受け、日本代表に“高市節”でエールを送りました。高市総理は19日午後、日本サッカー協会の宮本恒靖会長や元ブラジル代表のジウベルト・シウバ氏らの表敬を受けました。宮本会長らは、今年6月に開幕するFIFAワールドカップに先立ち、150日間超の日程で世界75か所をまわるトロフィーツアーの一環で、総理