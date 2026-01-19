北海道教育委員会は１９日、道立恵庭南高校（恵庭市）の教諭が、生徒１７人と保護者４人ら計３８人分の電話番号などを消費者金融業者に流出させたと発表した。発表によると、教諭は昨年１２月２７日、借り入れる際、業者の求めに応じ、連絡先を表示するＬＩＮＥの画面をスクリーンショットして７枚送信した。今月１２日、業者から「教諭に金を貸している。返すように伝えてほしい」との趣旨のショートメッセージが生徒に送られ