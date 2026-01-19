サッカー日本代表が北中米Ｗ杯に向け、６月上旬頃から滞在するベースキャンプ地の候補にテネシー州ナッシュビルが浮上していることが１９日、明らかになった。現地メディアのナッシュビル・ビジネスジャーナルはこの日までに「日本が２６年Ｗ杯のベース地としてナッシュビルを選定へ」と報じた。同紙は「同都市は試合開催地の入札には敗れたものの、出場チーム（日本）の本拠地に選ばれたようだ」などと伝えた。森保監督は１６