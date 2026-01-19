フジテレビの木村拓也アナウンサーが、同局へ同期入社した美人アナ２人との同期会ショットを公開した。木村アナは１９日までに自身のインスタグラムを更新。「同期会２０２６出会って１５年目。変わらずよろしくね」と記し、同じ２０１３年入社の内田嶺衣奈アナ、三上真奈アナとのスリーショットをアップした。この投稿には、内田アナが「よろしくねよろしくね」と返信したほか、「何年経っても良き仲間ですね」「いい仲