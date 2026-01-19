日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１９日、日本代表が３月２８日（日本時間２９日）に、スコットランド・グラスゴーのハムデン・パークで国際親善試合スコットランド戦を行うと発表した。スコットランドは国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング３６位（日本は１８位）。過去の対戦成績は日本の１勝２分けとなっている。３月の国際Ａマッチ期間には、スコットランドのほか、３１日に英ロンドンのウェンブリースタジアムでイングラ