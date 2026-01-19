お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）1月19日の放送では大竹まことと、経済アナリストの森永康平氏が高市首相の衆院を解散表明に関する新聞各社の記事を取り上げた。 大竹まこと「今度の与党は裏金議員も何も全部公認するという。前回は全部公認じゃなかったんだよね。裏金のこともそうだし、統一