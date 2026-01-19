1月19日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、先週に引き続き、ゲストにアルティウスリンク株式会社事業企画統括本部副統括本部長・藤原 昌也氏を迎えて、現在のDXの取り組みについて詳しくお話いただいた。 文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「現場のDXは、進んできていると感じますか？」 アルティウスリンク株式会社事業企画統括本部副統括本部長・藤原昌也氏「業務の DX は確実に進ん