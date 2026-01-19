◆テニス▽全豪オープンテニス第２日（１９日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）１９日＝吉松忠弘】世界ランキング８８位の内島萌夏（安藤証券）が２年連続で１回戦を突破した。同６３位のソラナ・シエラ（アルゼンチン）に６−３、６−１のわずか６３分でストレート勝ちした。２回戦では、同２１位で第２１シードのエリーズ・メルテンス（ベルギー）と対戦する。球足の速いコートで