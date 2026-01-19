楽天から海外ＦＡ権を行使して巨人に加入した則本昂大投手（３５）が１９日、都内のホテルで入団会見を行った。会見に同席した吉村ＣＢＯは「とにかく中心になって回ってもらうというふうに私たちはイメージしております」と期待。さらにベテランの丸が則本の闘志むき出しのプレーについて感嘆していたことを引き合いに出し、「そういうところもジャイアンツファンは受け入れてくれるだろうし、チーム内の競争は変わりませんけ