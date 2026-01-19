全国高校サッカー選手権で初優勝を果たした神村学園男子サッカー部。チームをけん引したキャプテンの中野選手らが入団が内定しているプロチームのキャンプに合流しました。 J2いわきFCは今月14日から鹿児島市でトレーニングキャンプを行っています。おととい17日、加入が内定している神村学園の中野陽斗選手と荒木仁翔選手がキャンプに合流。2人の姿を一目見ようと会場には多くのファンが詰めかけ