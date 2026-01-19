ドル円１５７．９５近辺と円安は一服＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は157.95付近で推移している。高市首相が日本時間午後６時から会見を行い、解散総選挙の日程などを発表した。この時につけた158.17レベルがこの日の高値となっている。その後のロンドン市場では当面の材料出尽くし感もあってやや調整に押されている。トランプ関税リスクで欧州株が軟調に推移していることも重石となっているようだ。 クロス円も同