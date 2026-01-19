櫻坂46の藤吉夏鈴が19日、東京・原宿で「ディオールアディクトキャンディショップ」オープニングプレビューに出席した。イベントにちなみ夢中になっていることを聞かれると「細かい作業が好きで、編み物をしてみたり、無地のトートバッグにビーズを編んだり、お香立てを粘土のようなもので作ってみたり、そういうことを休日はしています。夢中になっています」と明かした。