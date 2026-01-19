ロックバンド「ROTTENGRAFFTY(ロットングラフティー)」の公式サイトが19日に更新され、ドラムスのHIROSHI(49)がアルコール依存症および肘の慢性痛の治療のため、活動を休止すると発表した。バンド公式サイトで「Dr./HIROSHIに関しまして、以前からアルコール依存症および肘に慢性痛を抱えており今回長期にわたる治療およびリハビリが必要という判断に至りました。そのため、治療に専念するべく、わびさびTOUR FINAL SERIES ONE