きょうの東京都心は3月中旬並みの暖かさになりましたが、今週は震える寒さとなりそうです。また、空気の乾燥も続き野菜の生育に影響も出ています。きょうの東京都心の最高気温は13.9℃。3月中旬並みの暖かさになりました。春の陽気を感じるなか、横浜市で多くの人が集まっていたのが、赤レンガ倉庫で開催されている鍋のイベントです。近江牛を使った豪華なすき焼き鍋や、比内地鶏が入ったきりたんぽ鍋など、18種類の鍋が大集合して