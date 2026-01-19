「認知症になりやすい人の3つの口癖」はご存知ですか？認知症を疑う話し方の特徴も解説！Medical DOC

「なんでもよい」「昔はよかった」認知症になりやすい人の口癖

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 認知症になりやすい人の口癖について、医師が解説している
  • 「なんでもよい」など判断を丸投げするような発言が多い人はなりやすいそう
  • また、「昔はよかった」など皮肉的な発言が多い人も同様になりやすいという
