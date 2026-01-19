■台風1号(ノケーン) 【画像】台風進路・全国天気 2026年1月19日18時50分発表19日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯16度25分 (16.4度)東経126度50分 (126.8度)進行方向、速さ    東北東 ゆっくり中心気圧    998 hPa最大風速    18 m/s (