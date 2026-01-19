本日の日経平均株価は、米関税政策や国内政治を巡る不透明感からリスク回避の売りが優勢となり、前週末比352円安の5万3583円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は120社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、株主優待制度導入を発表した八十二長野銀行 [東証Ｐ]など。そ