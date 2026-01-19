男性8人組「ONEOREIGHT」のREIAが19日、東京・原宿で「ディオールアディクトキャンディショップ」オープニングプレビューに出席した。イベントにちなみ夢中になっていることを聞かれると「香水」と回答。「元々一つだけあればいいと思っていた」というが、心境に変化が。「ここ最近何個あっても良いと思い始めて、コレクションするようになった。人の好みや雰囲気が香水を通して伝わると思うので、そういったところ