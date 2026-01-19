高市首相は、経団連の筒井義信会長と会談し、中国が日本向けの重要物資の輸出規制を強化していることを念頭に、サプライチェーンの強靱化に向け、官民で協力していくことを確認しました。高市首相は会談で、中国が、レアアースなど重要物資の輸出規制を強化していることに対し、「有志国と連携し、中国への申し入れを進めていく」と述べました。その上で、産業界に対し、次のように要請しました。高市首相「経済安全保障の観点から