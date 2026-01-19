『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「ダーツバーでぼったくり被害相次ぐ女性従業員が客装い酒注文か」についてお伝えします。◇捜査員に連れられ歩く男。ダーツバー経営者の松本直樹容疑者です。無許可で女性従業員に客の接待をさせたとして逮捕されました。さらに、そのバーで“ぼったくり”を行っていたとみられています。警察にはこうしたぼったくり被害を訴える相談が30件以上相次ぎました。警察によりま