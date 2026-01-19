来月6日開幕のミラノ・コルティナ五輪に出場するアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」が19日、都内で開かれた壮行会に出席した。FW輪島夢叶（23＝道路建設ペリグリン）は、右手首のケガによる2022年北京五輪の代表落選を経て念願の五輪代表初選出。「懸ける思いは強い。全部出して悔いの無い五輪にしたい」と意気込みを語った。初めての夢舞台を前に「今は楽しみな気持ちが大きい」と胸を高鳴らせている様子。そし