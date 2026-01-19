１９日午前１０時４５分頃、大阪市西淀川区中島の住宅で、浴槽内で男性が死亡しているのを警察官が見つけた。浴槽には蓋がされ、蓋の上に家財道具が置かれていた。一人暮らしの５０歳代の男性と連絡が取れておらず、大阪府警西淀川署は事件の可能性もあるとみて、身元や死因を調べる。発表では、同日午前１０時頃、近隣住民から交番に「新聞がたまっている家がある。確認してほしい」と相談があった。玄関は無施錠だった。遺体