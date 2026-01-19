高市早苗総理は19日午後6時に記者会見を開き、1月23日に衆議院を解散する意向を表明し「進退をかける」と明言。高市総理の会見を確認した公明党の斉藤鉄夫代表は会見で記者からの質問に答えた。【映像】高市総理の「袂を分かつ」にどう回答？（実際の様子）斉藤代表は「高市総理の会見を見た率直な感想」として「一昨年の衆議院選挙、そして昨年の参議院選挙を自公政権で戦いましたが、大きな敗北を受けました。それは、与党が