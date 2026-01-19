ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第３回「決戦前夜」が１８日に放送された。今川義元（大鶴義丹）が２万５０００の大軍を率いて尾張に接近。桶狭間前夜。今川軍先陣で松平元康（＝徳川家康、松下洸平）が大高城に兵糧入れに成功したが、予想外に織田勢の抵抗がないことをいぶかしがった。徳川旧臣、石川数正役で迫田孝也が一瞬登場。元康に「太守様に、お伝えしますか」と聞き、元康が「いや、やめておこう。わしの考えすぎじ