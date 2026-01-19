Hey! Say! JUMPが、2⽉11⽇に発売するニューシングル「ハニカミ」のパフォーマンス映像を公開した。本映像は、1月12日まで開催していたドームツアー＜Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say＞の東京ドーム公演で初披露されたもの。キャッチーな振付のダンスパフォーマンスにぜひ注目してほしい。そして、主題歌を務めるドラマ『50分間の恋人』第2話の放送直後となる1月26日0時より「ハニカミ」の先⾏配信す