STARGLOWが、1月21日にCDリリースを控える「Star Wish」のMVを公開した。デビューシングル「Star Wish」は、SKY-HIと、2度のグラミー賞ノミネート歴を持つロサンゼルス拠点のソングライター／プロデューサー／アーティスト・David Arkwright、そしてソロアーティストとしても活動するWill Jayによるコライト作品で、作詞はSKY-HIが手がけている。「この瞬間よ 永遠になれ」「君以外はいらない」といったフレーズに象徴されるように