お笑いタレントの有吉弘行が19日、自身のインスタグラムを更新。もう中学生からお年賀を受け取ったことを明かした。【写真】有吉弘行がもう中学生からもらった“お年賀”有吉は投稿で、「もう中学生こと しっかりした社会人さんから 今年もお年賀いただきました」と報告。のし紙には「御年賀」「もう中学生」と記されており、丁寧な心遣いが伝わってくる。この投稿に、ファンからは「素晴らしいですね」「ちゃんとされてます