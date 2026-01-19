◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル）１着馬にフェブラリーＳへの優先出走権今年は勝負の年になる。明け６歳を迎えたサイモンザナドゥは昨年６月にオープン入りし、シリウスＳ、みやこＳでともに２着。武器としていた鋭い末脚が進化を遂げた。デビュー前から晩成型だと見抜いていた小林調教師は「去年の夏頃から、さらに馬が良くなりました。成長曲線とうまくかみ合ったのだと思います」と