コント日本一を決める「キングオブコント２０２５」優勝のお笑いコンビ「ラブレターズ」の溜口佑太朗が、誕生日に両足を肉離れしたことを報告した。１９日に４０歳の誕生日を迎えた溜口は同日、自身のインスタグラムを更新。「本日４１歳になりました！皆様いつもありがとうございます！」と記し、着物姿で松葉づえをついて歩いている写真をアップ。「両足を見事に肉離れしたことで、誕生日と本厄は見事に本厄の勝ちでござい