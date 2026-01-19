広島の新井貴浩監督が19日、都内のエイベックス本社を訪れ、就任４年目となる今季への決意を新たにした。15年から同社（エイベックス・マネジメント・エージェンシー株式会社）とマネジメント契約を結んでいる。「今年はカープファンのみなさまをはじめ、日頃からサポートをしていただいているエイベックスのみなさまにもたくさん喜んでいただけるように頑張ります」同社には生見愛瑠、郄石あかりらのほか、米大リーグ