元℃―ｕｔｅで歌手の鈴木愛理が18日、自身のインスタグラムを更新。「#タベルスズキ」の文字とともに、名古屋で食事を堪能する様子を伝えた。 【写真】メガネ姿も超キュートお肉たっぷりの皿を手にご満悦 肉の絵文字を添えて「名古屋に行くと食べがちな最近ホルモン、、、ホルモン、、、ホルモンラーメン、、、」と投稿した鈴木。メガネをかけて、おいしそうな肉がのった豪華な皿を手にする顔はまさに