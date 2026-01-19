1990年以来、36年ぶりとなる2月の衆議院選挙。県内の豪雪地では大雪への備えや多くの観光客を見込むイベントと日程が重なるなど困惑が広がっています。除雪した雪が高々と積みあがる長野県信濃町。2月の衆院選に向けて信濃町の選挙管理委員会では投票所の物品や書類を作成するなど準備が進められていました。信濃町総務課庶務係中山成虎主事「できるものからになってるんですけど、全て用意できるものは先回りして準備している。