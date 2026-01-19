【パリ＝上地洋実】スペイン紙エル・パイスなどによると、スペイン南部アダムス近郊で１８日、２本の高速鉄道が絡む脱線事故が発生し、少なくとも３９人が死亡、１００人以上が負傷した。在スペイン日本大使館によると、１９日朝時点で日本人が巻き込まれたとの情報はない。１８日夜、南部マラガからマドリードに向けて走行中の民間高速鉄道「イリョ」の車両が脱線し、隣接する線路に進入。対向してきた国鉄列車と衝突し、国鉄