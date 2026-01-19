【“ウォーキング”のススメ】世の中は“大ランニング時代”、な気がしませんか？有酸素運動の第一選択肢は当然ながらランニング。もちろんランニングもいいのですが「ランニングは体力的に…」「走るのが苦手」「もっと手軽に」といった人もいるかと思います。そんな人にぴったりなのがウォーキング。老若男女、誰もが今すぐ始められて、体力的な負担もランニングほどではない。もちろん散歩だって立派なウォーキングです。散歩