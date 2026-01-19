アルビレックス新潟は現在、宮崎県でキャンプを行っています。1月19日午前の練習から、今シーズンのスタイルが垣間見えました。19日午前の宮崎県都城市。ことしのアルビは、走る・走る・走る！アルビレックス新潟は、1月9日から一次キャンプを行っています。11日目の19日は、スプリントを伴うメニューが多く、高い運動量が求められました。さらに、目立ったのは、クロスに対する守備の練習です。1時間半の午前練習のな