未来につなげたい"美味しい"を発掘する「美味アワード」の授賞式が行われ、五島市の企業が準グランプリに選ばれました。 （アナウンス） 「準グランプリに輝いたのは、五島の椿」 準グランプリに選ばれたのは、五島の椿株式会社の「五島の醤 米麹」です。 「食べるJAPAN美味アワード」は、味はもちろん、安心安全に加えてSDGs達成の取り組みなど、未来につなげたい食を表彰します。 今年は、