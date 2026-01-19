「ポリアミンがふえるサプリ」協同乳業は、細胞の健全な活動に不可欠な物質「ポリアミン」をおなかの中で増やす「ポリアミンがふえるサプリ」を1月19日からメイトーオンラインショップで発売する。ポリアミンは体内のすべての細胞内で作られる物質で、細胞の成長や分裂をはじめ、細胞が受けるさまざまなストレスからDNAを保護するなど、生命活動の維持に重要な役割を果たしている。しかしながら、体内でのポリアミンを作る能力は加